Officiel !!! Le Conseil constitutionnel valide la victoire de Macky Sall avec 58,26%

Les 7 sages du Conseil constitutionnel ont procéder ce mardi à la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 24 février 2019. Et c'est le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar qui obtient la majorité avec 58,26% des voix, suivie du candidat de la coalition Idy 2019 avec 20.51%. Le candidat Ousmane Sonko qui en troisième position avec 15, 67 , Issa Sall arrive en quatrième position avec 4,07 %des voix, Madicke Niang bouclela liste avec 1,48%.



La Commission nationale de recensement des votes, dirigée par le juge Demba Kandji, avait livré, jeudi passé, les résultats provisoires donnant le candidat de Benno, Macky Sall, vainqueur du scrutin avec un score de 58,27%. Il est suivi d'Idrissa Seck (20,5%). Ousmane Sonko est arrivé en troisième position avec 15,67 %. Madické Niang et El Hadj Issa Sall ont obtenu respectivement 1,48% et 4,7%.



Après l'expiration du délai de 72h, les juges du Conseil ont donc, comme le prévoit l'article 35 de la Constitution, proclamé les résultats définitifs, ce mardi.