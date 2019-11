Officiel ! Le président Moustapha Niass vient d'approuver la démission de Boughazelli

Je suis prêt à démissionner de mon poste de député" a-t-il laissé entendre ce matin. Pressafrik vient d'apprendre que le président de l'assemblée nationale vient à l'instant d'approuver, la lettre de démission du député Seydina Fall alias « Boughazelli » cité dans une affaire de trafic de faux billets. Un communiqué de l’Assemblée nationale vient de confirmer l’information.



La nouvelle a été donnée lors de la séance plénière de ce mardi, portant sur l’examen du Projet de loi n°15/2019 du report des élections prévues le 1er décembre 2019 et prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux.



Par conséquent Seydina Fall «Boughazelli » n’est, désormais, plus député. Il devient ainsi un justiciable de droit commun.