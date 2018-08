Officiel ! Usain Bolt rejoint les Central Coast Mariners

We’re set to welcome @usainbolt to @CCMariners for an indefinite training period. Let’s hear from the world’s fastest man.



Mis à l'essai par les Central Coast Mariners au mois de juillet, Usain Bolt s’est engagé avec le club australien pour une période d’entraînement à durée indéterminée. Ce sont les Mariners eux-mêmes qui l’ont annoncé sur leur site internet, relayé par Footmercato.Après des essais infructueux, notamment au Borussia Dortmund, l’homme le plus rapide du monde est en passe de réaliser son rêve de devenir footballeur professionnel. Cependant, cet accord ne lui garantit pas de jouer en A-League, le championnat local.« Je suis très enthousiaste à l’idée de venir en Australie et j’aimerais remercier le propriétaire et la direction des Mariners de m’avoir donné cette opportunité. J’ai rêvé de devenir footballeur professionnel et je sais qu’il faudra beaucoup de travail et d’entraînement pour atteindre le niveau requis pour jouer et avoir un impact en A-League. »