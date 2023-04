Officiel : Idrissa Seck et ses ministres quittent Macky Sall

Idrissa Seck et ses ministres vont quitter Macky Sall. Le patron du Parti Rewmi annonce que dès lundi, il va remettre sa démission à la tête du Conseil économique social et environnemental au président Sall. Ses ministres, Yankhoba Diatata (Sports) et Aly Saleh Diop (Productions animales) vont le suivre.

Salif SAKHANOKHO

