Officiel : La LSFP réintègre l’US Ouakam en Ligue 1 dès ce week-end

La décision du TAS n’a pas tardé à être exécutée par la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel.

L’US Ouakam vient d’être officiellement réintégré dans le championnat de Ligue 1 et ceci la prochaine journée qui va se jouer ce week-end. L’USO va rencontrer la Linguère de Saint-Louis pour le compte de la 10e journée ce dimanche 28 janvier à 16h00 au stade Alassane Djigo. L’USO va jouer en plus chaque semaine des matchs de rattrapage des 9 journées déjà jouées.

La réintégration de l’USO va donc donner un casse-tête aux dirigeants de la LSFP en charge de la programmation des matchs, mais va surtout surcharger les équipes avec un championnat qui passe à 15 équipes au lieu de 14.

Pour alléger la saison qui doit absolument se terminer avant la Coupe du monde en Juin, on parle d’une suppression de la Coupe de la Ligue.

