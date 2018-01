Officiel : Pape Ibnou Ba a signé au Marseille Consolat pour 3 ans

C’est maintenant officiel, Pape Ibnou Ba vient de s’engager avec Marseille Consolat pour une durée de 3 ans.

L’attaquant de Stade de Mbour va rejoindre la France pour trois saisons. « Je viens de signer avec Marseille Consolat un contrat de 3 ans. Je suis très content de rejoindre ce club, mais le travail ne fait que commencer. Mon principal objectif est d’aider l’équipe pour la montée et apprendre avec mon nouveau club », a annoncé Pape Ibnou Ba selon wiwsport. com

L’ancien meilleur buteur et meilleur joueur de la Ligue 1 va rejoindre le club de Souleymane Diawara et Mamadou Niang. Ces deux anciens anciens joueurs de l’OM ont intégré cette année l’équipe dirigeante de Marseille Consolat, actuel 13e de la National 1.

Souleymane Diawara, dont le frère Abdoul évolue au club, arrive en tant qu’investisseur. Mamadou Niang devient lui entraîneur adjoint de Marc Collat.

Pape Ibnou Ba va jouer pour la première fois en Europe et devra montrer son talent pour pouvoir faire de son nouveau club un tremplin.

