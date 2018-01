Officiel : Saliou Ciss de retour à Valenciennes pour ne pas rater le Mondial

Saliou Ciss revient dans le club nordiste, après y avoir passé quatre saisons (de 2013 à 2017) et espère se montrer en vue de la Coupe du Monde en Russie, à laquelle prendra part sa sélection du Sénégal. Lors de ses dernières sorties avec les Lions son manque de temps de jeu a été ressenti avec des pertes de balles et mauvaises passes incessantes.



Saliou Ciss est arrivé dans le Nord lundi et a participé à son premier entraînement ce mardi matin au Mont-Houy. Il devrait de nouveau être sur le terrain ce mardi après-midi. L’officialisation de leur arrivée n’attend plus qu’un traitement administratif, attendu au plus tôt pour espérer participer au match de Coupe de France dimanche à Marseille.



vec Galsenfoot