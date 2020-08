Olympique Marseille: Bouna Sarr testé positif à la Covid-19

Hier-mardi, l’Olympique de Marseille annonçait que trois (3) nouvelles suspicions de cas de covid-19 ont été détectées au sein de son effectif professionnel, sans donner plus de détails sur les joueurs infectés. Et voilà que "La Provence" révèle l'identité des trois joueurs marseillais positifs au Covid-19, qui portent à huit le nombre de cas dans l'effectif de l'OM.



D'après nos confrères, il s'agit de Bouna Sarr, Alvaro Gonzalez et Simon Ngapandouetnbu, le troisième gardien. Le match des Marseillais à Brest, prévu ce dimanche soir, est donc menacé.