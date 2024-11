«On ne peut plus supporter cette pression»: au Liban, le village de Joun sous les bombes israéliennes

Une pelleteuse s’active pour déblayer les gravats. Une maison à terre, une autre éventrée. C’est tout ce qu’il reste après la frappe israélienne. Sous les décombres, il resterait encore des corps. Un vieil homme, hagard, nous montre un sac à main qu’il a récupéré sous les gravats.



« C’était à notre employée de maison. Une Éthiopienne », indique-t-il. Il sort du sac la carte d’identité de la jeune femme et nous la montre. Lui, il a perdu onze membres de sa famille, des déplacés du sud du Liban accueillis par des habitants de Joun.



« J’ai perdu mon fils, ma fille, une autre fille. C’est arrivé tout à coup, je suis bouleversé », explique-t-il.

« On ne peut pas parler, mais je pense qu’ils ciblaient quelqu'un »

Un homme interrompt l’interview et nous contrôle. Plus loin, une femme en pleurs accepte de dire quelques mots avant d’être interrompue à son tour. « Je n’habite pas ici, mais une amie très proche a été tuée avec toute sa famille. Ils assassinent les gens, ce sont juste des assassins ».



Pourquoi des habitants de ce village et des déplacés ont-ils été visés par l’armée israélienne ? À l'abri des regards, une habitante lâche : « On ne peut pas parler, mais je pense qu’ils ciblaient quelqu’un. »



Le village de Joun est en partie chrétien et chiite, la confession du Hezbollah. Mirna, elle, voudrait surtout que tout cela s’arrête. « C’est terrible. Ça fait la deuxième fois que ce village est bombardé. On ne sait pas quand la guerre va se terminer. On ne peut plus supporter cette pression et cette situation. »



Soudain, des explosions retentissent, rappelant que la guerre est toujours là.