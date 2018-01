Open d'Australie : Roger Federer remporte son 20e titre de Grand Chelem

La quête du 20e Grand Chelem de Roger Federer n'aura donc souffert aucune anicroche - ou presque. Bénéficiant d'un tableau ouvert par les absences, les blessures et les éliminations-surprises, le joueur possédant le plus titre majeurs dans l'histoire du tennis a enrichi sa collection dimanche, en dominant la finale de l'Open d'Australie. Un an après son duel épique face à Rafael Nadal, le Suisse a une nouvelle fois dû jouer cinq manches, cette fois contre Marin Cilic, lequel a réussi à prendre les deux premiers sets du tournoi au maestro, a relaté L'Equipe