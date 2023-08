Opération bouclage de la douane : des faux médicaments d'une valeur de 382 millions FCFA saisis au mois de juillet 2023

Au cours du mois de juillet 2023, les unités douanières ont intensifié leurs efforts dans la lutte contre les réseaux de trafic illicite en lançant des opérations de bouclage ciblées. Ces initiatives ont abouti à des saisies significatives de médicaments contrefaits. La saisie la plus importante a été réalisée par la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip, une subdivision de Kaolack.



« Libération » renseigne que le 30 juillet 2023, cette unité a fait une embuscade stratégique au Pont de Ndiawo Bambali, situé sur l'axe Kaymor-Kaffrine. L'opération a conduit à la découverte d'une quantité impressionnante et variée de médicaments contrefaits, saisis sur des individus transportant la marchandise.



Selon les informations fournies par le Dr. Barro, pharmacien de Keur-Ayip, la valeur totale de la saisie est estimée à 306 millions de francs CFA.



Le 12 juillet, c'est la Brigade mobile des Douanes de Gossas, basée dans la subdivision de Fatick, qui a réalisé une saisie majeure. Opérant dans la zone triangulaire de Gossas, Kaffrine et Mbacké, les douaniers ont intercepté une berline transportant une quantité substantielle de médicaments contrefaits. La valeur estimée de cette saisie s'élève à 58 millions de francs CFA. Les médicaments saisis, principalement composés d'aphrodisiaques, d'antalgiques et d'antibiotiques, ont été évalués avec l'assistance du Dr. Mbissane Ngom, pharmacien à Gossas.



L'effort conjoint des douanes a également porté ses fruits à Mbao, où la Brigade maritime des Douanes de Rufisque a confisqué un lot de médicaments et d'aphrodisiaques d'une valeur estimée à près de 12 millions de francs CFA.



Parallèlement, une opération menée par la Brigade mobile des Douanes de Matam a permis d'intercepter des faux médicaments d'une valeur de 6 millions de francs CFA à Doundé, dans département de Kanel. Cette opération s'est soldée par l'interpellation de deux individus.