Opération « commando » à Ziguinchor : le film de l'arrestation d'Hamidou Djiba, porte-parole du MFDC

Dans le plus grand secret, la Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Ziguinchor (sud) a mené une opération d’arrestation hautement sensible contre Hamidou Djiba, porte-parole autoproclamé du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC/Mangoucourou). Cette mission, orchestrée avec une précision chirurgicale, s’est déroulée sans heurts, de l’infiltration sur le terrain à l’exfiltration nocturne vers Dakar.



Selon des révélations de L'Observateur, cette opération estampillée « top secret » découlait d’une instruction ferme transmise par le haut commandement de la gendarmerie nationale. Hamidou Djiba était accusé de tenir des propos hostiles envers la République et ses institutions. La Sr de Ziguinchor, réputée pour son expertise en interventions délicates en zones difficiles, a été mandatée pour exécuter cette mission en étroite collaboration avec les services centraux .



Tout a commencé le mardi 19 août. Une équipe de six hommes de la Sr s’infiltre discrètement dans le quartier de Djibock, fief de Hamidou Djiba. Le repérage confirme un déplacement imminent de la cible. Le mercredi 20 août, en fin d’après-midi, Djiba quitte son domicile à moto, sans soupçonner qu’il est suivi par le commando. À hauteur du village de Boulome, près de la frontière bissau-guinéenne, l’embuscade est tendue. Cerné sans violence, il est invité à se rendre et est embarqué dans un véhicule banalisé en direction des locaux de la Sr de Ziguinchor .



Après son interpellation, une perquisition est menée à son domicile. Celle-ci permet la saisie de plusieurs objets et documents compromettants, susceptibles d’alimenter les prochaines phases de l’enquête .



Dans la nuit du 20 au 21 août, Hamidou Djiba est transféré sous escorte sécurisée vers Dakar. Convoyé sans encombre, il est remis à la Section de recherches de la capitale, basée à la Caserne Samba Diéry Diallo, où il est placé en garde à vue pour poursuite des investigations .



Cette arrestation intervient dans un contexte de fragilité persistante en Casamance, malgré la signature récente d’un protocole de paix entre le gouvernement et la branche « Front Sud » du MFDC. Elle illustre la détermination des autorités à neutraliser les voix radicales susceptibles de compromettre les avancées diplomatiques .



Les motivations judiciaires précises n’ont pas encore été officiellement communiquées, mais l’affaire devrait provoquer de vives réactions parmi les sympathisants du mouvement indépendantiste .

