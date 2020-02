Opération de barkhane aux alentours de Mopti: une cinquantaine de terroristes neutralisés dont un cadre de l’EIGS, plusieurs engins détruits

Lors de la première opération qui s’est déroulée entre le 9 et le 10 février, au nord-ouest de Mopti, des frappes aériennes de drone et de Mirage 2000, couplées à l’engagement d’hélicoptères de combat ont permis de neutraliser une vingtaine de combattants armés. Barkhane précise que parmi ces derniers se trouvait un cadre de l’EIGS.



La deuxième action a été menée entre le, 16 et 17 février, au Sud de Mopti, dans une région où sévissent la Katiba Macina, la Katiba Al Mansour et une multitude de groupes armés. Suite à des frappes aériennes et des tirs d’hélicoptères de combat accompagnés d’un assaut héliporté, une trentaine de combattants djihadistes ont été mis hors de combat.



Parallèlement à ces actions, la force Barkhane a mené une opération du 9 au 15 février dans la zone du Gour ma, au cours de laquelle un terroriste a été mis hors de combat.