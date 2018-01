Opération de nettoiement du ‘’Daral’’ de Pikine : les éleveurs décrient la perte de 135 millions FCFA

Les éleveurs du ‘’Daral’’ de Pikine poussent un ouf de soulagement. En effet, la police de cette localité a appréhendé 70 personnes dont des prostituées, au cours de l’opération de nettoiement sur les lieux, qu'elle a initiée. Ainsi, lors de ces opérations, un préjudice de 135 millions de francs Cfa a été relevé par les éleveurs.



Mamadou Tall, éleveur de son état soutient que « l’insécurité du ‘’Daral’’ est entrainée par la présence des bars clandestins et l’anarchie qui règne au ‘’Daral’’ tourne autour de 135 millions de francs Cfa par an ainsi que les vols de bétails».



Selon Mamadou Tall, «grâce à ces opérations et à l’appui des jeunes du comité de vigilance, nous avons pu éradiquer le vol de bétail au parc des petits ruminants » .