Opération de prospection de masse à Keur Massar : plus de 300 domiciles visités, 160 personnes interpellées

Plus de 300 domiciles visités à Keur Massar suite à une opération de prospection de masse. 160 personnes ont été interpellées et plus de 460 infractions enregistrées. Selon la RFM qui donne l’information, les opérations ont été menées par la Brigade d’hygiène départementale de Keur Massar avec plus de 4 millions FCFA d’amendes récoltées en 48 heures.



« À ce jour, nous sommes à 309 domiciles visités par rapport aux activités de prospections domiciliaires. Nous avons eu à constater 463 infractions et dans lesquelles il y a des infractions délictuelles. Sur les 463 infractions constatées, les 236 ont été enrayées », a fait savoir, l’Adjudant Oumar Diao, Commandant de la Brigade d’hygiène de Keur Massar.



160 personnes ont été interpellées lors de ces opérations et les auteurs de ces infractions ont été sanctionnés.



« Aujourd’hui, nous sommes à 160 personnes interpellées pour diverses infractions commises. Certains qui sont des délits et des contraventions. Par rapport au montant des amendes forfaitures perçues, nous sommes à 4 millions 50 mille FCFA », a-t-il dit.