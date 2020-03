Opération de sécurisation: la police a interpellé 4000 délinquants en février

La Police cherche à installer la peur dans le camp des délinquants. Rien qu’au cours du dernier mois de février, elle a à travers les commissariats centraux, spéciaux, d’arrondissements, urbains et postes de police relevant de la Direction de la Sécurité publique sur toute l’étendue du pays, interpellé 4111 individus pour diverses infractions. S



Selon un communiqué du Bureau des relations publiques de la Police nationale, rapporté par "Le Témoin", une comparaison avec le mois de janvier révèle une baisse de 43,91 % du nombre d’interpellés qui est passé de 7.329 à 4111 individus et une baisse de 40 % des cas d’atteinte à l’intégrité physique ayant entraîné mort d’hommes. Ainsi six cas de meurtres ont été enregistrés contre 11 au mois de janvier. Dans la lutte contre la délinquance et la criminalité, la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar a démantelé deux bandes de malfaiteurs redoutables. L’une composée de 18 étrangers s’activant dans l’escroquerie via internet. L’autre bande activement recherchée composée de 14 nationaux était l’auteur de vols multiples commis en réunion avec usage d’armes à feu, de véhicules et ayant entraîné mort d’homme.



A Louga, une bande de malfaiteurs a été également démantelée. Celle-ci était spécialisée dans les vols avec effraction et a causé d’énormes préjudices aux victimes. Par ailleurs, selon toujours le document, 175 tonnes de riz impropre à la consommation ont été saisies par le commissariat de Rebeuss et 6 individus impliqués dans cette affaire, arrêtés. Pour les accidents, 407 ont été constatés dont 235 dégâts matériels, 159 dégâts corporels et 13 mortels. Dans la même dynamique, 1196 véhicules ont été mis en fourrière et 16864 pièces saisies.