Opération militaire dans la région de Kidal : succès des FAMA dans la lutte contre les groupes terroristes près de Tessalit

La DIRPA a annoncé à travers un communiqué que les Forces Armées Maliennes (FAMA) ont accompli, ce 22 avril 2025, une série d’interventions ciblées contre des groupes armés terroristes dans la région de Talhandak, située à 82 km au nord-est de Tessalit, dans la région de Kidal. Selon ce communiqué, ces opérations, effectuées dans la nuit du 21 au 22 avril, ont permis de détruire des infrastructures logistiques et de neutraliser environ quinze combattants, infligeant un coup dur aux activités de ces groupes.



Grâce à une analyse minutieuse des renseignements militaires, les FAMA ont pu surveiller et confirmer les mouvements de plusieurs véhicules terroristes tout au long de la journée et de la soirée du 21 avril. Ces surveillances ont permis d’identifier trois cibles principales, considérées comme des acteurs majeurs des réseaux opérant dans la région. Une intervention coordonnée a été déclenchée pendant la nuit : les deux premières attaques ont détruit deux véhicules et éliminé environ dix combattants. Une troisième attaque a visé un autre véhicule, un dépôt de carburant, ainsi que cinq autres terroristes. Les explosions et incendies qui ont suivi ont confirmé la neutralisation de "cibles terroristes importantes", selon le communiqué.



L’État-Major des Armées a salué le "professionnalisme des personnels engagés", mettant en avant l’efficacité des opérations menées dans un environnement difficile. Les FAMA ont également encouragé les populations locales à "continuer de se démarquer des terroristes", soulignant l’importance de la collaboration civile pour isoler les groupes armés.