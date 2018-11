Opérations de sécurisation à Tivaouane : les premiers résultats (Dr Sécurité publique)

«Il y a eu des opérations pré-Gamou. Les résultats suivants ont été enregistrés. 159 personnes interpellées pour vol, vente illégale de produits pharmaceutiques, détention de chanvre indien, jeux de hasard, ivresse publique, vérifications d’identité…, a déclaré le Commissaire divisionnaire Abdoulaye Diop.



A l’en croire, 4 accidents corporels ont enregistrés pour le moment ainsi que 20 dégâts matériels, tout en précisant qu’il n’y a pas encore eu d’accidents mortels. Et d’ajouter : «il y a 27 véhicules qui ont été mis en fourrière et 71 "Jakarta" immobilisés.»



Sur sa lancée, le commissaire Diop affirme que, concernant le dispositif sécuritaire, «le dispositif est mis en place au niveau de Tivaouane. Ce dispositif concerne d’abord la circulation des personnes et des biens.»



Sur sa lancée il informe que des agents seront placés aux domiciles des marabouts et des patrouilles et des postes de mobiles seront établis, ainsi que des postes de police avancés. Ce qui le pousse à dire que : «nous avons établi des moyens de communication entre police et population.»