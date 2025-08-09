Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Orage violent à Mbacké : 17 personnes blessées au stade El Hadji Ibrahima Gueye
Du nouveau dans l’affaire de violentes pluies orageuses qui ont frappé le stade El Hadji Ibrahima Gueye de Mbacké, provoquant d’importants dégâts hier vendredi. Selon un membre de l’Odcav de Mbacké, 17 personnes ont été blessées, dont certaines grièvement.

Les victimes ont été évacuées par les sapeurs-pompiers vers le centre de santé de Mbacké. Le Soleil nous apprend que l’un des blessés, dans un état jugé préoccupant, a été transféré à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba.
 
Si aucune perte humaine n’est à déplorer, les dégâts matériels sont importants, avec des voitures et des motos endommagées. La tempête a ainsi laissé derrière elle un lourd bilan.
Ndeye Fatou Touré

Samedi 9 Août 2025 - 14:13


