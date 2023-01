Ordonnance de renvoi du juge, procès Sonko-Adji Sarr: les Sénégalais se prononcent (Vidéo)

L’affaire opposant Ousmane SONKO et la masseuse Adji Sarr est renvoyée devant la Chambre criminelle.

Cette décision du Doyen des juges Maham Diallo a suscité des réactions du côté de la population dakaroise.

Des Sénégalais interrogés par PressAfrik appellent à la paix et à la stabilité dans cette affaire, qui selon eux, concerne deux citoyens sénégalais.



« J’ai entendu parler du procès;, du coup j’appelle le peuple à y aller doucement car la vérité triomphera et il est clair que le leader du pastef ne sera pas condamné car il est innocent ». Affirme Fara Mbodj



Dans cette même logique, Abdou Ciss affirme qu' « un patriote ne doit pas appeler à la violence même si l’enjeu est politique» et qu'il faut laisser la justice faire son travail.



Pour d’autres, la thèse du complot est manifeste. Ils se disent prêts à la mobilisation. « Le certificat (médical) du médecin devait mettre fin à cette affaire. Si Macky Sall tente d’éliminer notre candidat, on ira j’jusqu’au bout ».



Souleymane Badji qui se dit militant militant de l'APR affirme pourtant que ce dossier a dépassé son temps. « L’état ne doit pas jouer avec le feu. Il faut dire la vérité telle quelle est. Et la seule et unique vérité est un non-lieu ». Regardez !