Ordre des avocats: Me El Hadji Diouf devant le conseil de discipline le 28 février prochain

Me El Hadji Diouf, suspendu depuis mardi dernier par l’Ordre des avocats sera auditionné le 28 février prochain. C 'est le journal Source A qui vend la mèche. La même source d'indiquer que la robe noire fera face au conseil de discipline composé de 19 membres dont le Bâtonnier, Me Mamadou Seck.



Le mis en cause va venir accompagner de ses avocats pour assurer sa défense. Le verdict sera connu le même jour.



A noter que Me Elhadji Diouf, président du Parti des travailleurs et du peuple (PTP) a faire face à la presse ce lundi à 16 heures.