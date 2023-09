Organisation CAN 2027 : la CAF désigne le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie, le Sénégal n’a pas été pris

Le Sénégal ne sera pas l’organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. La CAF a désigné trio Kenya-Ouganda-Tanzanie qui organisera la 36e édition de la CAN.



L'Égypte, le Sénégal, le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie et le Botswana étaient en lice pour l’édition 2027.



Le comité exécutif de la CAF s’est réuni, ce mercredi au Caire pour dévoiler les pays hôtes de la CAN 2025 et 2027. Le Maroc a remporté l'édition 2025 après le retrait de l’Algérie, le duo Bénin - Nigéria et la Zambie.