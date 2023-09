Organisation CAN 2027: le Sénégal pas choisi, Abdoulaye Thiam explique cette péripétie

Le Sénégal ne sera pas l’organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations 2027. La CAF a désigné trio Kenya-Ouganda-Tanzanie qui organisera la 36e édition de la CAN. C'est ce qui ressort de la réunion du comité exécutif de la CAF de ce mercredi au Caire pour dévoiler les pays hôtes de la CAN 2025 et 2027.



Une décision qui peut s'expliquer. Parce-que le Sénégal a été déjà forclos, nous explique Abdoulaye Thiam, président de l’Association nationale de la presse spotive et de l'Association internationale de presse sportive qui dit être "déçu".



" Je suis un peu déçu parce-que je pensais que mon pays avait des atouts pour organiser une compétition de Coupe d'Afrique. Je le dis parce que je pense que nous avons fait beaucoup d'efforts sur le plan footballistique. Notre État a également fait beaucoup d'efforts sur le plan d'infrastructures. Nous avons le stade Abdoulaye Wade, le plus beau en Afrique. Nous sommes en train de finir la réfection du stade Léopold Sédar Senghor, Demba Diop va bientôt être bouclé, Iba Mar Diop va bénéficier d'une rénovation. Sans compter le Train Expression régional et Bus rapide transit. On est également sur le point de construire d'autres infrastructures dans les régions à Saint-Louis, Ziguinchor", a t-il indiqué.



En revanche, si on analyse les choses, poursuit-il : "Ça peut être mis sur la balance car le Sénégal a été déjà forclos pour l'organisation de la Can2027. Mais les déclarations de l'ancien ministre des Sports, a poussé effectivement la Fédération a trouvé une petite parade au niveau de la CAF. Ceci dit que c'est pas l'État du Sénégal, elle s'engage après c'est la Fédération qui va déposer la candidature. Et on a réussi à me faire à temps. Mais est ce que ces péripéties sont liées au fait que le Sénégal ne soit pas désigné Oui et non. Oui ça peut être vu comme. Non, dès l'instant que la candidature du Sénégal a été accepté tout comme les autres qui ont déposé à temps", a t-il expliqué.