Organisation de Fanzones dans les 46 départements : la RTS et SD Consulting lancent leur campagne pour la CAN 2023

La RTS et la société SD Consulting ont procédé, mardi 9 janvier, à la place de la Nation (Ex obélisque) à la cérémonie de lancement de la campagne Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023 pour l’organisation de Fanzones officielles dans les 46 départements du Sénégal en soutien aux « Lions »

Le comité de supporter « Allez Casa », le « 12e Gaïndé » et les supporters de l’Association sportive et culturelle Lébougui de Rufisque ont assuré l’ambiance dans les jardins de la Place de nation. Dans une cérémonie riche en couleurs et diversité culturelle africaine marquée par un défilé des mannequins habillés par la styliste Oumou Sy. Les mannequins à travers leurs costumes ont représenté chaque nation de la Coupe d’Afrique des Nations.



À cette occasion, Racine Talla, Directeur général de la RTS a rappelé que la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise a acquis les droits exclusifs de retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations de Football, Côte d'Ivoire 2023.



« Nous diffusons la CAN pour le public et nous le sommes en tant que diffuseur public et ça reste une tradition. Comme ce qui est arrivé en Côte d’Ivoire, c’est une chaîne privée qui a arraché les droits de retransmissions et c’est une question de stratégie. On est dans le domaine de l’économie des médias et l’économie du sport et c’est au plus offrant et c’est aussi au plus stratège. On avait presque perdu les droits de la Coupe du monde. Il faut l’avouer. Il a fallu la faillite de la chaîne ou du groupe qui avait gagné les droits pour que la RTS se repositionne. Mais tout cela, c’est un travail de coulisse. Si demain, c’est un autre diffuseur, la RTS respectera les droits de diffusion », a-t-il dit.



D’après M. Talla, « les droits coûtent excessivement cher et nous connaissons combien le problème que racontent les chaînes privées, et même la chaîne publique. Pour nous, il faut que le Sénégal diffuse la Coupe d’Afrique pour les Sénégalaises et Sénégalais. Je pense que c’est ça qu’on a obtenu pour tour le monde et que les chaînes privées feront toujours leurs plateaux et regarderons la RTS ».



« Aimons notre pays et accompagnons notre équipe nationale, l’État a mis les moyens matériels et financiers et c’est l’occasion pour moi de remercier tous mes collaborateurs, car à la RTS, ce sont des pionniers à tout point de vue », a-t-il soutenu.



Le groupe SD Consulting réitère son engagement à œuvrer pour la réussite de cette mission de « service public » et de relever le défi d’une parfaite organisation des fanzones à travers le Sénégal.



« La RTS, détentrice des droits terrestres et digitaux vient encore une fois renouveler sa confiance à la société SD consulting spécialisée dans l’événementiel. Ce compagnonnage a débuté à la coupe d’Afrique en Égypte en 2019. En 2022 au Cameroun, le Sénégal a enfin remporté sa première étoile au grand bonheur des supporters. Ce fut l’occasion pour nous, SD consulting, en partenariat avec la RTS de mettre en œuvre la vision du chef de l’État qui consistait à mettre des fanzones au niveau des 46 départements du Sénégal. C’est à travers le directeur général de la RTS que la vision du chef de l’État a été réalisée en partenariat avec SD Consulting qui, dans sa mission de service public, a sollicité ses partenaires tels 37/5 de Moustapha Diop, réputé dans le domaine de l’événementiel. Il n’a ménagé aucun effort pour relever le défi d’une parfaite organisation des fanzones à travers le Sénégal », a déclaré Chérif Diaw, représentant du directeur général de SD Consulting, Serigne Diagne.



Il a également fait le point sur l’organisation des fanzones officielles dans les 46 départements du Sénégal, en soutien aux « Lions » durant cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations. M. Diaw s’est également félicité de cette collaboration tripartite (RTS, SD Consulting et ministère des Sports) tout en promettant de se montrer à la hauteur des objectifs assignés.