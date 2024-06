Ouagadougou : Le siège de la télévision nationale victime d’un « incident de tir »

Un « incident de tir » a eu lieu cet après-midi du mercredi 12 juin 2024, près de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), rapporte l’Agence d’information du Burkina (AIB), qui cite des sources sécuritaires.



« L’incident a fait quelques blessés rapidement pris en charge et des dégâts matériels », ajoute l’AIB.



Sur les réseaux sociaux, des photos circulent et on peut voir plusieurs véhicules dont les vitres ont été soufflées, garés dans la cour. La RTB a annoncé l’arrivée d’une délégation ministérielle conduite par le ministre d’Etat, ministre de la communication, de la culture des arts et du tourisme, qui a rendu visite aux blessés avant d’aller constater les faits et encourager les équipes sur place.