Ouf de soulagement à Fass : Gris-Bordeaux écope seulement d’un an avec sursis

L’écurie Fass peut pousser un grand ouf de soulagement. En effet un de ses pensionnaires »Gris-Bordeaux», par ailleurs «3e Tigre» de cette écurie mythique n’a écopé que d’une peine d’un (1) an avec sursis, informe le journal Sunu Lamb.



Le lutteur était épinglé pour sa sortie musclée contre le Comité national de gestation (Cng) de la lutte sénégalaise. Après son audition du 9 février dernier, ses inconditionnels avaient eu peur d’une lourde sanction à l’encontre de leur idole d’autant plus qu’il avait accusé l’entité et son président de voleurs.



La notification qui lui est parvenue jeudi, ne l'empêche donc pas de se chercher un autre combat d'ici à la fin de la saison de lutte.