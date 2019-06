Ouganda: 6 morts et des dizaines de disparus à la suite de glissements de terrain

Six personnes sont décédées et des dizaines portées disparues dans le district de Bududa, dans l'est de l'Ouganda, à la suite de glissements de terrain provoqués par de fortes pluies, ont annoncé mercredi les autorités et la Croix-Rouge locale. Dans cette région vallonnée située au pied du Mont Elgon, le glissement de terrain le plus important "a tué six personnes", a déclaré le ministre chargé de la Gestion des catastrophes, Hillary Onek, lors d'une conférence de presse à Kampala. "Il y a eu plusieurs autres petits glissements de terrain". La Croix-Rouge ougandaise, selon laquelle environ 50 personnes pourraient être portées disparues, a indiqué que les six personnes décédées avaient été identifiées, notamment une femme de 73 ans, trois enfants et deux adolescents. Les recherches continuent. Au moins 27 personnes ont par ailleurs été blessées, a précisé la Croix-Rouge, selon laquelle environ 350 personnes ont été obligées de fuir leur foyer en raison des glissements de terrain