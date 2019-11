Ouganda: Tshisekedi à Kampala pour évoquer la pacification de l'est de la RDC

Pour éradiquer les groupes armés locaux et étrangers, la République démocratique du Congo (RDC) souhaitait la mise en place d’un état-major intégré. Deux réunions ont eu lieu à Goma, l’Ouganda y a participé. Mais à la dernière minute, les représentants de l’armée ougandaise ont fait part de leurs réticences à voir le Rwanda et même le Burundi se déployer au Congo.



Dossiers sécuritaires



Kampala et Kigalisont à couteaux tirés depuis des mois. Malgré un protocole d’accord signé il y a plusieurs mois entre les deux pays sous l’égide de Félix Tshisekedi et de son homologue angolais Joao Lourenco, le torchon brûle toujours entre les deux voisins. Le président congolais s’était vu confier par la région la mission de réconcilier les deux capitales. Mais selon un haut responsable sécuritaire congolais, « les deux chefs d’État ne voulaient rien entendre ».



Felix Tshisekedi et Yoweri Museveni ont bien d’autres dossiers sécuritaires à évoquer : le retour des ex-rebelles du M23, la lutte contre les ADF, les arrestations de pêcheurs sur les eaux du lac Albert, qui sépare la RDC et l’Ouganda.