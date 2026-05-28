RDC, Ouganda, Soudan du Sud: le Canada suspend ses visas d’entrée en raison d’Ebola, à 15 jours du Mondial

C’est au tour du Canada de renforcer ses contrôles sanitaires face à l’épidémie d’Ebola qui touche plusieurs pays d’Afrique centrale et de l’Est. Ottawa suspend ses visas pour les ressortissants de RDC, d'Ouganda et du Soudan du Sud, impose des quarantaines obligatoires et renforce la surveillance dans ses aéroports, à quelques semaines du Mondial de football 2026 coorganisé avec les États-Unis et le Mexique.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">