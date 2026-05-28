RDC, Ouganda, Soudan du Sud: le Canada suspend ses visas d’entrée en raison d’Ebola, à 15 jours du Mondial

Depuis ce 27 mai 2026, les ressortissants de République démocratique du Congo (RDC), d'Ouganda et du Soudan du Sud ne peuvent plus entrer au Canada. Visiter, étudier, travailler, s'installer : peu importe la raison. Ottawa leur ferme ses frontières. Même les voyageurs déjà munis d’un visa valide seront refoulés.
« Soyons clairs : les documents ne seront pas annulés », assure Lena Diab, la ministre fédérale de l’Immigration. Il s’agit d’une suspension de 90 jours des demandes d’immigration, nuance-t-elle. La mesure ne vise que les nouveaux arrivants de ces trois pays africains touchés par Ébola.
« Les personnes déjà au Canada ne seront pas tenues de quitter immédiatement le pays », assure-t-elle.
Examens médicaux, hospitalisations et quarantaines
Mais dès samedi, les contrôles sanitaires se resserreront pour les voyageurs revenant des trois pays visés. Ces personnes devront subir un examen à leur arrivée au Canada. Les cas suspects seront hospitalisés. Les autres devront se placer en quarantaine pendant 21 jours.
Le gouvernement continuera de surveiller l’évolution de l’épidémie et n’exclut pas de prolonger ces mesures au-delà de la date prévue du 29 août.
« Soyons clairs : les documents ne seront pas annulés », assure Lena Diab, la ministre fédérale de l’Immigration. Il s’agit d’une suspension de 90 jours des demandes d’immigration, nuance-t-elle. La mesure ne vise que les nouveaux arrivants de ces trois pays africains touchés par Ébola.
« Les personnes déjà au Canada ne seront pas tenues de quitter immédiatement le pays », assure-t-elle.
Examens médicaux, hospitalisations et quarantaines
Mais dès samedi, les contrôles sanitaires se resserreront pour les voyageurs revenant des trois pays visés. Ces personnes devront subir un examen à leur arrivée au Canada. Les cas suspects seront hospitalisés. Les autres devront se placer en quarantaine pendant 21 jours.
Le gouvernement continuera de surveiller l’évolution de l’épidémie et n’exclut pas de prolonger ces mesures au-delà de la date prévue du 29 août.
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