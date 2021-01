Ouganda: après une campagne électorale tendue, les électeurs aux urnes ce jeudi

Les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 04H00 TU. Quelque 18 millions d'Ougandais vont départager dans les plus de 34000 bureaux de vote les candidats au siège de président et à la députation.



La campagne électorale a été particulièrement tendue, émaillée d'arrestations et d'émeutes et endeuillée par plusieurs dizaines de morts, rapporte l'Agence France presse. Mardi, les autorités ont suspendu jusqu'à nouvel ordre des réseaux sociaux et des services de messageries et le réseau internet est également très ralenti, voire inaccessible dans certains endroits de la capitale Kampala ce jeudi.



Dans un pays composé en grande majorité de jeunes de moins de 30 ans, les attentes sont grandes, comme en témoignent ceux interrogés par notre correspondante à Kampala, Lucie Mouillaud.