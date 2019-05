Ouganda : une pirogue chavire avec des footballeurs sur le lac Albert

Une pirogue à moteur transportant des joueurs de football et leurs supporters a chaviré dans le lac Albert, dans l'ouest de l'Ouganda, selon les médias locaux.



L'incident, qui s'est déroulé dimanche dans l'après-midi, aurait fait plus d'une dizaine de victimes.



Selon un porte-parole de la police, une mobilisation des pêcheurs locaux a permis de secourir 32 personnes.



La police et l'unité maritime militaire sont intervenues avec des plongeurs qui ont pu récupérer sept corps, selon notre correspondant à Kampala.



Parmi les victimes repêchées figure une gardienne de but. Plus de 20 autres personnes sont toujours portées disparues, rapporte BBC.