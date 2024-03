Oumar Sy : "Est-ce que les crimes de sang sont dans les champs d'application de cette loi d'amnistie?"

Les députés de l’Assemblée nationale examinent depuis ce mercredi matin, le projet de loi d'amnistie. Prenant la parole, le député Oumar Sy a vigoureusement défendu le parti Pastef dissout. Il a demandé si "les crimes de sang sont dans les champs d'application de cette loi d amnistie?" Car, il a estimé que le Pastef a porté "le plus lourd tribut dans cette affaire". Pis, a-t-il ajouté, "c'est eux qui ont enregistré des morts".



Pour le député, les militants de Pastef ont été les principales victimes de cette période tumultueuse, faisant face à des violences, des blessures et des arrestations.



Face au ministre de la Justice, Oumar Sy a critiqué le fait que certains cherchent à faire un « procès politique » à l’encontre de l'ex-Pastef.



"Je veux savoir est ce les crimes de sang sont dans les champs d'application de cette loi d amnistie? Par ce que dans le rapport il est noté que la torture n'est pas dans le champs d'application de cette loi. Parce que c'est le parti Pastef qui a porté le plus lourd tribut dans cette affaire, c'est eux qui ont enregistré des morts, c'est eux qui débroussent des millions pour assister leurs blessés", a-t-il regretté.