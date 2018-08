Oumy Diouf écope d’un mois avec sursis après avoir menacé son père avec un couteau

Au final, le juge a disqualifié les faits de violences et voie de faits. Avant d’infliger à l’accusée une peine d’1 mois de prison assorti du sursis.





Oumy Diouf était devant la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar pour avoir menacé de poignarder son père, Ibrahima Diouf qui voulait la bastonner. C’est en voulant se défendre, dit-elle, qu’elle a brandit un couteau contre son père. Suffisant pour que le tribunal la condamne à une peine d’un (1) mois avec sursis.Les faits remontent au jour où ses parents ont divorcé. Selon Oumy Diouf, ses parents se sont séparés il y a plus de trois ans. Quand le fait est survenu, elle et ses frères étaient partis vivre chez leur grand-mère avec sa mère. C’est par la suite qu’ils sont revenus au domicile de leur père. Mais le chef de la maison a détesté son ex-femme au point qu’il ne voulait plus la voir. Chose que la fille ne pouvait plus supporter. Elle a profité donc de l’absence de son papa pour inviter sa mère à passer la journée avec eux.Devenu furieux à cause de l’acte de sa fille, Ibrahima Diouf aurait voulu la frapper. Mais, la jeune fille s’est emparée d’un couteau avec lequel elle a failli poignarder son père. A en croie la présumée, elle a pris le couteau dans le but d’empêcher l’homme de la bastonner. « Je n’avais pas l’intention de le tuer. C’est mon père », a-t-elle affirmé.