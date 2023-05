Ourossogui : le jakartaman qui violait des femmes dans la brousse, arrêté

Le jakartaman A. Diallo a finalement été arrêté. Il est accusé de « viol » par de nombreuses femmes, dont des femmes mariées. Celles-ci ont déclaré avoir été contraintes d'entretenir des rapports sexuels en plein brousse avec le mis en cause, sous la menace d'un couteau.Le sieur Diallo a été a été dénoncé à la gendarmerie de Ourossogui , dans le sud du pays, par l'une de ses victimes. Relatant les faits, L'Observateur informe que la semaine dernière, voulant se rendre à Matam pour y faire des courses personnelles, la dame F.A.A., a décidé, dans l'après-midi, de faire le voyage à bord d'une moto-jakarta. Ainsi, elle a fait appel aux services de A. Diallo, qu'elle a trouvé au carrefour de la ville de Ourossogui.Toutefois, au lieu de prendre la route nationale N°1 qui mène directement à destination, le mis en cause a emprunté la piste latéritique et a fait croire à sa cliente que c'était pour échapper au contrôle de routine des policiers. Cependant, une fois en plein brousse, il a sorti un couteau et a ordonné à celle-ci de se déshabiller afin d'entretenir des rapports sexuels avec lui.Esseulée et prise de peur, la jeune dame F.A.A., a fini par céder aux menaces de son bourreau. Une fois sa libido satisfaite, A. Diallo a arraché la pochette de sa victime qui contenait une forte somme d'argent et l'a abandonnée au milieu du forêt.Secourue par des passants, F.A.A., a été acheminée à la structure sanitaire de Ourossogui. À la suite de sa consultation, le médecin a confirmé des relations sexuelles récentes et une perte hyménale. Avec ce dossier médical, elle a déposé une plainte contre X. Grâce à la description détaillée du profil du présumé violeur qu'elle a fournie, les enquêteurs ont réussi à mettre la main sur le présumé violeur.De nombreuses plaintes ont déjà été déposées contre lui. Il est poursuivi pour « viol et menace de mort sur plusieurs femmes, dont des femmes mariées ». Face aux enquêteurs, A. Diallo a reconnu toutes les accusations portées contre sa personne avant de se confondre en excuses. À la fin de sa durée légale de garde à vue, il a été déféré au parquet de Matam où un mandat de dépôt lui a été décerné.