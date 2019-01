Ousmane Ngom: "mon rapprochement avec Macky Sall s'est fait naturellement"

L'ancien ministre de l'Intérieur de Abdoulaye Wade, Ousmane Ngom a affirmé ce dimanche que son rapprochement avec le président Macky Sall qu'il s'était tant opposé auparavant s'est fait naturellement, car ils avaient partagé beaucoup de choses ensemble, lors de l'émission Grand jury sur la Rfm.



"Mon rapprochement avec Macky Sall s'est fait naturellement. Nous avions partagé beaucoup de chose ensemble et il y a eu plusieurs concours. Le premier déclic s'était lors des obsèques de Serigne Mansour Sy et le deuxième lors du décès de mon frère", a-t-il fait savoir sur la Rfm.



Pourtant ancien cadre du Parti démocratique sénégalais (Pds) et proche de la famille de Wade, Ousmane Ngom a soutenu que le président Macky Sall n'a pas instrumentalisé la justice pour éliminer Karim Wade de la course à la présidentielle sénégalaise du 24 février 2019, comme le soutiennent les "Karimistes".



"Le Sénégal a une justice professionnelle et indépendante. C'est pourquoi nos magistrats et nos cadres sont partout au international", a expliqué l'ancien ministre de l'Intérieur que Wade avait retiré de ses mains l’organisation de l'élection présidentielle de 2012.



En ce qui concerne la traque bien mal acquis engagée par la Cour de répression de l'enrichissement illicite (Crei), Ousmane Ngom a affirmé que ce nom n'a jamais figuré sur la liste du procureur Alioune Ndoa, comme le prétendent les médias sénégalais.