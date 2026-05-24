Ousmane Ngom sur la destitution d'Ousmane Sonko: « Le chef de l’État demeure la clé de voûte »

L’ancien ministre de l’Intérieur Ousmane Ngom a déclaré que la décision du président Bassirou Diomaye Faye de mettre fin aux fonctions du Premier ministre Ousmane Sonko s’inscrivait dans la logique des institutions républicaines pour clore les tensions au sommet de l’État. Invité de l’émission « Point de vue », il a rappelé que le fonctionnement harmonieux des pouvoirs exige une clarification des responsabilités au sein d'un régime où le chef de l’État demeure « la clé de voûte » du système institutionnel.





L'ancien responsable politique a souligné que le Premier ministre agit exclusivement dans le cadre des orientations définies par le président de la République, évoquant en guise de parallèle historique les enseignements de la crise de 1962 entre Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia qui avait consolidé le caractère présidentiel du régime sénégalais.







Interrogé sur les risques de blocage avec l’Assemblée nationale, l’ancien ministre s'est montré rassurant en indiquant que les mécanismes constitutionnels permettent d’éviter toute paralysie durable, tout en appelant l'ensemble des acteurs à faire preuve d'esprit républicain pour préserver la stabilité du pays. Il a insisté sur le fait que cette nouvelle phase politique doit servir à relancer l’activité économique, restaurer la confiance avec les partenaires techniques et financiers, et répondre aux attentes des populations, en particulier des jeunes.





Ousmane Ngom estime que le futur gouvernement devra regrouper des profils expérimentés aptes à bâtir de larges consensus autour des priorités nationales, affirmant qu'« il faut que les Sénégalais puissent s’y retrouver » à travers une gouvernance axée sur l’efficacité de l’action publique.

