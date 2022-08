Ousmane Sonko : « François Mancabou a été tué parce qu’il a refusé de signer un PV qui admet qu’il me rencontrait en Casamance »

Décédé à l'hôpital après avoir été arrêté et interrogé dans l'affaire dite "La Force spéciale", François Mancabou serait torturé à mort par les policiers. Alors que le procureur dit détenir une vidéo de 13 minutes dans laquelle le défunt se cogne la tête contre les grilles de sa cellule, sa compagne et ses proches affirment qu'avant sa mort, l'ancien garde du corps leur a confirmé qu’il a été torturé.



En conférence de presse ce jeudi, Ousmane Sonko y est également allé de sa version sur ce dossier. Selon lui, Mancabou a été torturé à mort parce qu'il refusait de signer un faux Procès-Verbal établissant des liens avec lui. « Vous savez pourquoi François Mancabou a été tué ? Ce que je vous dis, je l’ai eu des personnes très proches de Mancabou. Ils m’ont fait savoir que des gens ont donné un PV à François Mancabou et lui ont demandé de dire qu’il travaille avec Sonko, que quand il va en Casamance, c’est pour me rencontrer et recevoir des instructions de ma part. Il a refusé de signer ce PV », a révélé Ousmane Sonko.



Avant de poursuivre: « François Mancabou leur a dit : ‘je n’ai jamais rencontré Ousmane Sonko, je n’ai jamais parlé avec lui et je suis un homme d’honneur’. C’est pour ça qu’il a été torturé à mort. Sa famille doit être fier de lui. J’aurai aimé le rencontrer. Des hommes comme lui sont de plus en plus rares ».