Ousmane Sonko : « Je ne suis pas en discussion avec Abdoulaye Baldé »

Alors que les rumeurs sur une alliance entre Ousmane Sonko et Abdoualye Baldé vont bon train, le leader du Pastef a tenu à clarifier les choses, après avoir annoncé sa candidature à la mairie de Ziguinchor, au sud du Sénégal. Il a soutenu qu’il n’est pas en discussion avec ce dernier.



« Personne ne peut me menacer, personne ne peut me corrompre, personne ne peut me faire transhumer. Je suis un leader national. Beaucoup de gens disent que je suis en discussion avec mon grand-frère, Abdoulaye Baldé, il n’en est rien. Je ne discute avec personne, je n’ai reçu personne », a-t-il clarifié.



L’actuel maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé a quitté la coalition au pouvoir après que le président Macky Sall ait porté son choix sur Benoit Sambou, responsable de son parti pour diriger la liste de BBY aux élections locales de janvier 2022.



M. Baldé a annoncé la mise en place d’une coalition avec d’autres partis politiques et mouvements. Il a déposé sa caution pour les élections locales.