Ousmane Sonko: L'art de la manipulation et de l'évitement en politique (Contribution)

Après avoir dénoncé une théorie du complot en plein délire paranoïaque, après les élucubrations délirantes et les forfanteries, après les accusations généralisantes et les condamnations fatwatiques, après les affabulations et le mythe de la perfection achevée de l'archétype de l'homo senegalensis, viennent les premières écorchures dans le vernis de pacotille de notre Tartarin national, par la grâce de son propre aveu.



La reine des preuves.

Quand l'on n'a rien à cacher, l'on se défend soi-même devant l'opinion auprès de qui l'on a eu le toupet de tenir le procès de ses concitoyens en les dénonçant pour des faits qui vous rattrapent, malgré la précaution antérieure d'une plainte déposée à leur encontre, comme si cela devait suffire à vous laver de tout soupçon futur.



Vaine précaution !

Nous voulons des candidats propres comme des crocs de chien.

À la probité immaculée.



Si quiconque se sent calomnié ou attaqué sans preuves, qu'il lave son honneur comme il a appelé ceux sur qui il a jeté la première pierre à le faire.

Sinon qu'il continue d'adopter la stratégie de la dérobade et de l'évitement, et d'envoyer ses chairs à canons insulter l'intelligence des sénégalais.



Au moins, personne parmi ses fanatiques soutiens n'osera plus houspiller les cibles de ses attaques pour leur indifférence face aux délires accusatoires de leur mentor, sans qu'on lui oppose la fuite en avant de leur shebab en chef, barbichette en avant !



Cissé Kane NDAO

Président A.DE.R