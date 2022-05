Ousmane Sonko : « Macky Sall ne connait que la confrontation, il n’a jamais gagné des élections depuis 2012 »

Depuis Ziguinchor, l’opposant Ousmane Sonko a fait une déclaration suite à celle de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Sonko a appelé la population à se mobiliser contre le pouvoir en place, estimant que Macky Sall ne connait que la confrontation directe.



« Macky Sall ne connait que la confrontation, il n’a jamais gagné des élections depuis 2012, le reste c’est du vol (…) Je vous demande, êtes-vous d’accord que Macky Sall aille seul a des élections les gagne pour rester encore 20 ou 30 ans au pouvoir avec sa famille ? Ce n’est pas une affaire de la coalition « Yewwi ». C’est tous les Sénégalais qui sont interpellés », a lancé le maire de Ziguinchor.



Peu avant lui, ce sont les leaders de la coalition dont Khalifa Sall et Dithié Fall qui ont fait face à la presse, pour dénoncer le silence du Conseil constitutionnel qu’il soupçonne de vouloir invalider leur liste nationale et valider celle du pouvoir.



« Je ne suis pas d’accord avec ceux qui appellent à trouver des solutions apaisées. Trêve de parole, j’ai toujours dit que Macky Sall ne partira jamais sereinement, il ne connaît que le rapport de force. Maintenant c’est un appel qui concerne tous les citoyens. J’appelle tous les militants à venir se rassembler. Nous serons 200.000 ou plus. On est à un moment où il faut de l’action. Que l’on dise que c’est de l’appel à l’insurrection, je l’assume. C’est votre avenir que Macky Sall veut hypothéquer pour des futilités », a-t-il dit.