Ousmane Sonko: « Macky Sall vient de donner l'ordre de me priver de ma liberté de culte »

« En plus de me priver ma liberté d'aller et de venir, Macky Sall vient de donner l'ordre de me priver de ma liberté de culte ». C’est ce qu’a tweeté l’opposant Ousmane Sonko, après s’être vu empêché par la police d’aller à la prière de vendredi.



Depuis quelques heures, des affrontements entre ses militants et forces de défense et de sécurité sont signalés dans les alentours de son quartier. Sonko a appelé ses militants à manifester, malgré l’interdiction du préfet de Dakar qu’il qualifie de violation de la Constitution qui donne le droit de manifester.