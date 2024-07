Ousmane Sonko à Saint-Louis pour la Journée Nationale de nettoiement

Le Premier ministre Ousmane Sonko est en visite à Saint-Louis ce samedi 6 juillet pour présider la deuxième édition de la Journée nationale de nettoiement, connue sous le nom de "Setal Sunu Réew". Cette initiative, lancée par le Président Bassirou Diomaye Faye le 1er juin dernier, vise à mobiliser les citoyens pour l'assainissement et la propreté de leurs communautés.



Le ministre de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, qui joue un rôle central dans l'organisation de cet événement, a expliqué dans un entretien avec Le Soleil l'importance de cette journée, particulièrement en cette période d'hivernage. «Le contexte d’hivernage dans lequel nous sommes justifie déjà le choix porté encore sur l’assainissement comme lors de la première journée», a-t-il déclaré. Il a également félicité le peuple sénégalais pour sa participation massive lors de la première édition.



Le ministre a appelé tous les Sénégalais à rester mobilisés pour cette deuxième édition, en visant à surpasser les efforts précédents. Il a souligné l'importance de l'approche communautaire dans cette campagne, insistant sur l'implication de toutes les sphères de la société, y compris les familles, les écoles, les religieux et les médias.



Cheikh Tidiane Dièye a également évoqué la nécessité de renforcer la police de l'Assainissement pour constater et sanctionner les infractions. «Sensibiliser avant de sanctionner», a-t-il précisé, tout en ajoutant qu'il est crucial de maintenir une organisation et une vigilance communautaire au niveau des quartiers et des villages. Il a exhorté les populations à ne pas jeter les ordures dans la rue, à ne pas obstruer les canaux, et à participer activement à l’entretien des infrastructures d’assainissement.