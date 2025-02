Ousmane Sonko à Thierno Alassane Sall : " je n'ai jamais dit que tel fond est haram"

Lors d’une session de questions-réponses à l'Assemblée nationale ce vendredi 21 février, le Premier ministre a tenu à clarifier ses positions sur les fonds communs, en réponse à une question du député et leader de la coalition Sénégal Kesse, Thierno Alassane Sall. Ce dernier avait interpellé le chef du gouvernement concernant la gestion des fonds communs, notamment ceux que l’opposant Ousmane Sonko avait promis de suspendre s’il accédait au pouvoir.





Dans une réponse ferme, le Premier ministre a exprimé son désaccord concernant l’existence de fonds publics exclusivement dédiés à une seule personne, même s’il s’agit du président de la République. "J'ai toujours dit que dans un pays, avoir des fonds exclusivement dédiés à une personne, fût-il Président, ce n’est pas normal", a-t-il souligné, indiquant que cette pratique était incompatible avec une gestion transparente des finances publiques.



Cette déclaration fait écho à des débats antérieurs sur la question de la gestion des fonds publics et la concentration de ressources entre les mains de quelques individus. Le Premier ministre a précisé que dans un système démocratique, la gestion des finances publiques doit être claire et ouverte, afin de garantir la confiance des citoyens dans les institutions.



Cependant, le Premier ministre a nuancé ses propos en expliquant que dans tous les pays, il existe des fonds dits "secrets", permettant de traiter certaines questions délicates ou stratégiques en toute discrétion. "Par contre, dans tous les pays, il y a des fonds qu'on appelle secrets qui permettent de régler des questions importantes en toute discrétion", a-t-il précisé. Ces fonds, bien que souvent, ces sujets à controverse, sont utilisés pour des opérations sensibles, notamment en matière de sécurité nationale ou de diplomatie.



La question des fonds communs a été mise en avant par Thierno Alassane Sall en raison des promesses faites par Ousmane Sonko, du temps où il a été dans l'opposition. Il avait déclaré qu’il suspendrait l’utilisation de ces fonds s’il accédait à la présidence.



Le Premier ministre, Ousmane Sonko, n’a pas tardé à réagir, lançant un message à l’intention de Thierno Alassane Sall. "Parfois, il faut savoir applaudir", a-t-il lancé, soulignant qu'il fallait reconnaître les points de vue constructifs, même lorsque ces derniers proviennent d’alliés politiques.