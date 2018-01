Ousmane Sonko à la cérémonie de dédicace de son livre : "C'est un réquisitoire contre Macky sall et son frère"

C’est en présence de hautes personnalités telles l’ancien ministre de l’énergie et actuel Président du mouvement ''La République des Valeurs'', Thierno Alassane Sall, Me Ibrahima Diawara, entre autres, que Ousmane Sonko a procédé cet après-midi, à la cérémonie de dédicace de son livre, « Pétrole et Gaz au Sénégal : chronique d’une spoliation ».



L’ouvrage présente les bases légales de la gestion des ressources pétrolières. Il s’agit de son cadre légal, réglementaire et contractuel. L’ouvrage procède à une analyse de ces dispositions pour apprécier les pratiques étatiques en lien avec les dossiers Petrotim, Fertesa, entre autres, mais aussi de l’implication de Frank Timis et des autorités étatiques.



D’après l’auteur du livre Ousmane Sonko, l’analyse est appuyée par des propositions de réforme en vue d’une meilleure gestion des ressources naturelles.



« Pétrole et Gaz au Sénégal : Chronique d’une spoliation » est un réquisitoire contre le président de la République et son frère Alioune Sall, une épine entre les mains de Macky Sall que le leader de Pastef juge totalement incompétents dans la gestion de nos ressources gazières et pétrolières. Un livre qui, selon l’auteur, peut être décomposé en trois parties.



Il retrace ainsi l’historique de la recherche pétrolière de 1952 à nos jours, mais aussi dira t’il, il tente d’éclairer les sénégalais sur ces questions, car pour lui, il n’y a pas de transparence dans la gestion...



Dakar Actu