Ousmane Sonko à la marche du Collectif pour l'enfance : "Les autorités ont un certains mépris envers les populations"

L'opposition était bien représentée ce samedi à la marche du collectif "Silence, on tue nos enfants" dans les rues de Dakar. En plus du leader du Grand Parti Malick Gackou, il y avait également celui du parti les "Pastef les Patriotes", Ousmane Sonko. Selon ce dernier, le gouvernement réagit toujours très tardivement quand des problèmes sociétaux se posent aux populations. Ce qui, toujours d'après le député à l'Assemblée nationale, découle d'un manque de considération des gouvernants envers les populations.



"On note une réaction extrêmement tardive (du gouvernement) comme dans tous les phénomènes de société qui se posent. Mais au-delà, dans tout ce qui concerne la gouvernance économique, sociale et sociétale. Et je considère que nos autorités ont souvent un certains mépris vis-à-vis de nos populations", a dénoncé Sonko avant d'ajouter :

"Elles sont très enclines à se déplacer hors du pays pour aller se solidariser. Mais ici, il faut qu'il y ait la clameur populaire, qu'il y ait un ras-le-bol manifesté par les populations pour qu'elles daignent réagir. Et ça c'est déplorable"