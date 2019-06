Ousmane Sonko appelle le peuple à se mobiliser dans les prochains jours contre les scandales du régime de Macky

Pour Ousmane Sonko, le Président Macky Sall est le seul coupable du scandale révélé par nos confrères de la Bbc dimanche dernier. Raison pour laquelle, il appelle les Sénégalais à se lever comme un seul homme pour protester contre ce qu’il appelle une haute trahison venant de celui qui les dirige. « Moi, Ousmane Sonko, je l'accuse d'être le seul responsable de cette corruption qui en cache des dizaines d'autres. Il est le responsable de faits caractéristiques de haute trahison comme je l'avais déjà développé dans mon ouvrage "Petrole et gaz du Sénégal: chronique d'une spoliation". » , a-t-il dit avant de remette en cause la légitimité de Macky à diriger le pays.



Aussi, Sonko demande au peuple de se mobiliser très prochainement. « J'appelle les Sénégalaises et les Sénégalais, particulièrement cette jeunesse sacrifiée et oubliée, à se mobiliser massivement et constamment les jours à venir pour protester contre tous les scandales qui jalonnent sa gouvernance jusqu'à ce que les mesures idoines soient prises », a-t-il écrit sur sa page Facebook.



Pour lui, il est venu le moment, pour les Sénégalais de s’assumer. « Ce n'est le combat ni d'un homme, ni d'un groupe. Le peuple Sénégalais doit pour une fois s’assumer et s'exprimer face à un tel niveau de trahison de sa souveraineté par une bande d'aventuriers étatiques ».