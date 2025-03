Ousmane Sonko de retour à l’Assemblée nationale pour une séance de questions au gouvernement

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s’apprête à retrouver les bancs de l’Assemblée nationale le 10 avril prochain pour la deuxième séance des questions d’actualité au gouvernement, a appris PressAfrik. Cet exercice, qui s’inscrit dans le cadre du dialogue entre l’exécutif et les représentants du peuple, promet un face-à-face nourri avec les députés.



Au total, 14 questions ont été retenues pour cette séance, dont deux émanant du groupe parlementaire Takku Wallu et deux autres des députés non-inscrits. Ces échanges, qui portent sur des sujets d’intérêt national, offriront l’occasion au chef du gouvernement de préciser les orientations et les actions de son administration, tout en répondant aux préoccupations des élus.