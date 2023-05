Ousmane Sonko dit détenir des éléments sonores de Frédéric Napel qui affirme que...

Ousmane Sonko dit détenir des éléments sonores Frédéric Napel qui affirme que c’est Maham Diallo lui-même qui l’a fait venir de Guinée-Bissau pour qu’il assure sa sécurité. Il lui a aussi demandé d'assurer la sécurité de la plaignante, Adji Sarr. Dans cet audio, Napel affirme que l’ancien CEMGA préparait un coup d’Etat le 3 avril et c’est lui qui l’a empêché en parlant au président Sall.



«Je détiens des éléments sonores où Napel affirme que c’est Maham Diallo lui-même qui l’a fait venir de Guinée-Bissau pour qu’il assure sa sécurité. Il lui a aussi demandé d'assurer la sécurité de la plaignante. Dans le même audio, il intervient dans le dossier d’une personne qui a été arrêtée pour trafic de billets de plus d’un milliard. Dans cet audio, Napel affirme que l’ancien Cemga préparait un coup d’Etat le 3 avril et c’est lui qui l’a empêché en parlant au président Sall», a dit le leader du Pastef, face à la presse.



Frédéric Napel a accusé Ousmane Sonko de « mise en danger de la vie d’autrui, atteinte à son intégrité, appel au meurtre, fausses accusations et diffamation ». La plainte est déposée au parquet de Dakar. Le policier soutient que le maire de Ziguinchor l’a traité de criminel capable de tuer pour rien. L’enquête a démarré et devrait conduire à l’arrestation de personnes.

Une autre plainte a été déposée contre le journaliste Babacar Touré, actuellement placé en garde à vue



« Le journaliste Babacar Touré sera condamné »



D’après Sonko, «Napel fréquente le bureau du doyen des juges et sert de relais entre lui et autre chose. Dans cet audio aussi, il affirme que c'est le ministre de la Justice et celui de l’Intérieur qui lui ont demandé de porter plainte contre le journaliste Babacar Touré et Sonko. Il va jusqu’à dire que Babacar Touré sera jugé au mois de juin et sera condamné à 25 millions et six mois et Ousmane Sonko au mois d'août et condamné à 500 millions et un an ferme. Ces engagements lui ont été donnés par le ministre de la Justice et celui de l’Intérieur».