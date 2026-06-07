Ousmane Sonko lance des piques à ses adversaires : « Ils ont une obsession : me séparer des jeunes »

Devant une Dakar Arena surchauffée ce dimanche, Ousmane Sonko a décodé ce qu'il considère comme la stratégie centrale de ses détracteurs. briser le cordon ombilical qui le lie à la jeunesse sénégalaise. Conscient que cette frange de la population constitue le moteur historique de son ascension et le socle de son pouvoir, le leader de PASTEF a dénoncé une entreprise méthodique de diabolisation. « Ils ont une obsession : me séparer des jeunes », a-t-il analysé.





Selon lui, qu'il s'agisse des opérations délicates de déguerpissement des marchands ambulants ou des tensions récurrentes dans les universités, chaque crise est systématiquement instrumentalisée pour lui faire porter le chapeau et le couper de sa base.







Pour faire échec à ce plan d'isolement, le Premier ministre a exigé de ses partisans un virage comportemental radical. Pour Sonko, la meilleure riposte face à la provocation reste la discipline et la respectabilité. Exit l'image d'un mouvement aux méthodes parfois jugées agressives sur les réseaux sociaux. Appelant à l'émergence d'une jeunesse « intelligente et citoyenne », il a mis en garde contre les pièges tendus par l'opposition, qui chercherait à recruter des « insulteurs » pour pousser les militants à la faute et les exposer à des poursuites judiciaires.





Ousmane Sonko a transformé cette volonté de protection de sa base en une véritable démonstration de force électorale. En fixant des objectifs d'implantation titanesque l'émission de plus d'un million de cartes de membres et le déploiement de dix mille cellules à travers le pays.





Il a conclu son discours par un avertissement sans équivoque à ses rivaux. « Nous sommes le plus grand parti par la volonté de Dieu... Sonko est de retour, et le pays va trembler ».

