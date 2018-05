Ousmane Sonko : "le jour où les policiers ont tiré des balles réelles sur nous à l'Ugb"

Ousmane Sonko et Mamadou Lamine Diallo mettent tout sur le dos de président de la République Macky Sall et son gouvernement. Très remontés, ils réclament la démission des ministres concernés. Ils se sont prononcés dans les locaux de Walfadjiri ou ils étaient invités.



Le Député Ousmane Sonko, ancien étudiant à l’UGB se souvient de la grève de 1997. « C’est tout à fait inacceptable, c’est douloureux. Nous présentons nos condoléance à la famille, et à la nation sénégalaise. Moi, j’ai été étudiant à l’UGB. Et je me rappelle qu’en 1997, nous avions mené exactement une grève similaire pour réclamer nos bourses. J’étais moi-même au front. Il y a eu des tirs à balles réel. Et je me rappelle que les étudiants sont tombés sous mes yeux. J’en ai porté un, du nom d'Alpha Diallo, jusqu’au service médical. Parce qu’il avait reçu une balle qui avait complètement coupé son bras en deux. Et si, 20 ans plus tard, on revient au même stade, c’est inacceptable », dit-il.



Sonko pointe du doigt le président de la République, et demande à ce que justice soit faite. «Nous considérons que le principal responsable, c’est son gouvernement lui-même. Au moins pour cet incident, que des mesures idoines soient posées, que les responsabilités soient situées. Mais pourquoi, 14 jours après les étudiant n’ont pas perçu leurs bourses, là, où les députés que nous sommes, avons perçu, les ministres ont perçu. Maintenant pour le reste nous ne pouvons rien demandé au Président Macky Sall. Il a montré son incompétence ».



Mamadou Lamine Diallo, député également à l'Assemblée nationale, déplore ce qui s’est passé et réclame la tête des ministres concernés. «L’affaire est déjà tirée aux claires. On pensait que c’est la gendarmerie qui est partie du coup de feu. C’est proprement scandaleux. Le président de la République lui-même quand il était étudiant, il a fait ces genres de choses. Les bourses n’arrivent pas à temps. Les étudiants cherchent à manger, c’est normal. Moi, je suis d’accord avec les étudiants, il faut que les ministres concernés démissionnent», clame le parlementaire.